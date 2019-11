Motores “Apesar do bom andamento é impossível ultrapassar” queixa-se Tiago Monteiro após 15º lugar em Macau Por

Tiago Monteiro é a imagem da frustração após a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

Partindo de 14º o piloto português sentiu imensas dificuldades durante a prova, acabando num modesto 15º lugar. E a maior ‘culpada’ foi a quase impossibilidade de ultrapassar.

No Circuito da Guia, já se sabe, é complicado ganhar posições sem arriscar um acidente, e por isso toda a gente se defendia e pouco atacava. “Não houve incidentes de maior, no entanto não fui feliz na primeira volta”, confere Tiago.

O piloto do Porto mostrou desde logo andamento com o Honda Civic # 18 da KCMG, mas isso não foi suficiente: “Após o arranque havia uma fila muito compacta de carros e dada a minha posição na grelha fiquei fora dessa fila e perdi várias posições. Consegui depois recuperar graças a pequenos incidentes dos adversários à minha frente”.

“É impossível ultrapassar e não houve nada que pudesse fazer a não ser levar o carro até ao final naquela posição, apesar do bom andamento. Vou partir da cauda do pelotão. Em condições normais será tudo mais complicado. Mas vamos ver o que acontece à minha frente, se há incidentes ou não”, explica também Tiago Monteiro.

O piloto português diz que num traçado como o de Macau “os azares de uns podem ser a sorte de outros”. Por isso promete: “Vou estar lá para aproveitar tudo aquilo que possa acontecer”.

As duas últimas corridas terão lugar este omingo de madrugada, às 00h30h e 3h10h com a transmissão habitual no Eurosport.