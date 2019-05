APAV apoiou mais de 800 crianças vítimas de violência sexual nos últimos três anos

A Associação de Apoio à Vítima ajudou, nos últimos três, uma média de 22 crianças vítimas de violência sexual por mês, sobretudo raparigas entre os oito e os 17 anos, sendo que a maioria dos crimes ocorreu na família.

De acordo com dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) relativos à Rede Care, de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, houve 881 crianças e jovens que precisaram de ajuda nos últimos três anos, entre janeiro de 2016 e maio de 2019.

Significa isto que, em média, a APAV apoiou 22 crianças todos os meses, e fez 263 atendimentos por mês, tendo também ajudado 140 pessoas que eram familiares ou amigos das crianças, o que totalizou 10.509 atendimentos.

Os dados da Rede Care mostram que as vítimas eram sobretudo (80,3 por cento) raparigas, com idades entre os oito e os 17 anos (66,51 por cento), residentes sobretudo nos distritos de Lisboa (303 casos) e do Porto (150).

A maior parte (54,1 por cento) dos crimes aconteceu no seio da família próxima, começando pelo pai ou mãe (19,8 por cento), padrasto ou madrasta (11,7 por cento), avós (5,8 por cento), tios (5,2 por cento), irmãos (2,3 por cento) ou ainda outros familiares (9,3 por cento).

Nas situações em que os crimes foram cometidos por pessoas fora da rede familiar (39,9 por cento), constatou-se que, ainda assim, em 12,1 por cento dos casos o agressor era conhecido da criança, em 5,9 por cento era mesmo colega ou amigo, em 4,2 por cento era vizinho, em 1,8 por cento das situações era funcionário escolar, em 1,1 por cento era funcionário de atividades. Em 6,6 por cento dos casos era uma pessoa desconhecida ou tinha outro tipo de relação com a criança (8,2 por cento).

Quase dois terços (62 por cento) dos crimes reportados tinham a ver com abuso sexual, ou seja, um ato sexual de relevo com uma criança até aos 14 anos, havendo também registo de violações (7,1 por cento), importunação sexual (11,2 por cento), atos sexuais com adolescentes (4,2 por cento), recurso à prostituição de menores (0,7 por cento) ou pornografia de menores (3,9 por cento).

Na maioria (63,8 por cento), os atos foram praticados de forma continuada e os autores eram maioritariamente (91,4 por cento) homens.

Em 78,5 por cento dos casos foi feita denúncia às autoridades policiais ou aos tribunais, sendo que em 14,6 por cento das situações foi a própria APAV a fazer essa denúncia.

Relativamente à rede de referenciação, através da qual outras entidades transmitem à APAV informações sobre ocorrências de crimes, de salientar que em 28,5 por cento dos casos essa iniciativa partiu das próprias famílias ou de amigos.

Durante estes três anos, a APAV realizou 23 cursos sobre “Apoio a Crianças e Jovens Vítimas de Violência sexual”, nos quais participaram 408 pessoas, além de ter feito 520 ações de informação e sensibilização junto de 11 mil pessoas, entre alunos, profissionais que intervém junto de crianças e jovens, forças de segurança ou pais.