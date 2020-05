Motores Anunciada convergência de regulamentos LMDh entre WEC e IMSA Por

O Automobile Club de L’Ouest (ACO) e a IMSA acordaram numa convergência de regulamentos para a categoria LMDh para o Super Sebring, que terá lugar em março de 2021.

O adiamento da prova devido à crise causada pela pandemia de Covid-19, levou a que os responsáveis pelos campeonatos americano e mundial de resistência acordassem uma convergência para a nova classe de protótipos.

Pierre Fillon, do ACO, diz que revelará os detalhes técnicos, simples, dos LMDh, que vai permitir competir no WEC e no IMSA Sportscar sem qualquer modificação de carros, sendo que se vai materializar “o sonho de diversos construtores”, com os Le Mans Daytona e Le Mans Hypercar “incarnarem a classe rainha da resistência”.

Os construtores receberam na semana passada os regulamentos Le Mans Hypercar (LMH) e LMDH. Dois tipos de carros que estarão na classe superior dos campeonatos americano e mundial, simultaneamente a uma dezena de fabricantes e os quatro construtores de LMP2 agregados em LMDh – Dallara, Ligier, Multimatic e Oreca.

Os detalhes técnicos serão revelados em setembro deste ano, provavelmente ‘em cima’ da 88ª edição das 24 Horas de Le Mans, sendo que já se sabe que os Le Mans Hypercar terão 1100 kg de peso e potências entre os 750 e os 500 cv.

A Aston Martin reclamou um motor térmico mais generoso, os fabricantes dos Daytona Protótipos apontaram o dedo aos custos, sendo que os atuais DPi (que não têm sistemas híbridos) tem motores com cerca de 600 cv. E depois há a questão do equilíbrio garantido por um BoP, que no passado foi algo criticado.

Certo é que a Porsche já reagiu ao anúncio feito hoje pelo ACO e pela FIA, confirmando o seu interesse pela categoria LMDh, através do vice-presidente do seu departamento Motorsport. Fritz Enzinger diz que o interesse advém da “possibilidade de correr pela vitória na classificação geral com um só carro nas maiores corridas de endurance”. Prometendo desde já o desenvolvimento do estudo do ‘concept’ da marca.