Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT).

“Acredito que será possível uma declaração ao país ainda hoje sobre esta situação”, afirmou aos jornalistas o advogado André Matias de Almeida, em declarações transmitidas pelas televisões.

O representante da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias (Antram) adiantou que só dará uma resposta após uma reunião que irá decorrer ainda hoje no Ministério das Infraestruturas sobre o documento saído da reunião desta tarde com a federação da CGTP, a Fectrans, que poderá vir a ser um acordo “histórico”, segundo disse o advogado.

O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está “naturalmente disponível” para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a associação patronal Antram.

“Se as partes (sindicatos e Antram) quiserem reunir, a DGERT está naturalmente disponível, em qualquer ocasião, como aliás sempre esteve”, adiantou fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à Lusa.

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na DGERT, em Lisboa.