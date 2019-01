Nacional António Simões operado após agressão durante assalto em Cabo Verde Por

António Simões, antiga glória benfiquista, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, em Lisboa, depois de um assalto que foi vítima com agressões à mistura, em Cabo Verde. O antigo jogador foi transportado para Portugal e submetido a uma operação à anca.

De acordo com nota oficial do Hospital da Luz, António Simões foi operado “com sucesso”.

“A cirurgia foi realizada por uma equipa chefiada pelo ortopedista Vítor Pereira, médico especialista do Hospital da Luz. O procedimento decorreu sem intercorrências”, refere a nota hospitalar.

O antigo jogador continua internado, embora “estando clinicamente em recuperação e bem-disposto”.

A alta médica deverá acontecer em breve, se o quadro clínico não se alterar.

A antiga glória do Benfica foi assaltada no sábado, na cidade da Praia, em Cabo Verde, tendo sido hospitalizado e transportado para Portugal no seguimento dos ferimentos.