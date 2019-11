Motociclismo António Maio vitorioso em Góis e líder no ‘Nacional’ de Rally Raid Por

António Maio venceu a segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP que se disputou no passado fim de semana em Góis.

Com este êxito o tetracampeão nacional de todo-o-terreno, que alinhou na prova para preparar a sua próxima participação no Rali Dakar 2020, assumiu a liderança do Campeonato Nacional de Rally Raid.

Aos comandos da sua Yamaha António Maio foi o mais rápido no primeiro setor cronometrado – com 220 quilómetros de extensão. Resultado que lhe deu margem para conseguir gerir os 132 quilómetros que tinha de disputar no segundo dia.

Sábado foi marcado pela difícil navegação, mas mostrou-se satisfeito pelo triunfo: “A prova correu muito bem. O primeiro dia foi bastante complicado, muito nevoeiro e chuva, o que também dificultou a navegação. Mas é sempre um prazer conduzir em Góis”.

“Esta prova tem um percurso que me agrada. Conseguimos cumprir o principal objetivo, que era vencer. No sábado ganhamos com uma vantagem confortável, o que levou a que no domingo a principal preocupação passasse por conseguir gerir a corrida, e foi isso que fiz”, destacou também o piloto alentejano.

A segunda jornada agradou mais a António Maio, que também se mostrou contente por liderar o ‘Nacional’ de Rally Raid: “O percurso de domingo foi mais animador. Não choveu e isso também ajudou em termos de tração, à navegação e à progressão no terreno. Fico contente com este resultado. Demos mais um passo na nossa aprendizagem em termos de navegação. É muito positivo sair daqui com o primeiro lugar no campeonato.