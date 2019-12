Motociclismo António Maio vence em Alcanena e garante vice-campeonato de Rally Raid Por

António Maio venceu a última prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019, que se realizou no passado fim de semana em Alcanena.

Com este êxito o piloto da Yamaha garantiu a segunda posição final da competição onde a navegação a ‘road book’ constitui um grande ‘treino’ para o Rali Dakar, que se disputa na Árabia Saudita no próximo mês de janeiro.

Maio disputou a prova de forma aguerrida. Na primeira etapa, no sábado, foi segundo, posição que manteve no domingo e foi suficiente para lhe garantir o lugar mais alto do pódio nesta jornada.

Apesar de ter vencido dias das quatro provas do campeonato, o piloto de Borba não conseguiu alcançar o título. Mas ficou a satisfação de passar com distinção na sua derradeira preparação para o ‘Dakar’.

“Foi uma prova muito engraçada. O terreno estava muito bom, com muita tração e caminhos espetaculares. Tenho que dar os parabéns à organização que proporcionou a todos os concorrentes momentos de muita diversão em cima da mota. Foi uma corrida muito diversificada e correu tudo bem”, afirma António Maio.

O piloto alentejano sente-se satisfeito por ter feito tudo que estava ao seu alcance e agora coloca o foco na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial: “Eu cumpri o objetivo que me propus nesta corrida que era vencer a prova. Fico muito contente por ter terminado este campeonato sem qualquer percalço. Além do mais, pensar que daqui a três semanas irei rumar à Arabia Saudita para o Dakar e sair daqui com uma vitória é ainda mais motivante para poder encarar esse grande desafio de outra forma”.