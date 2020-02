Motociclismo António Maio e Luís Engeitado entram a ganhar em Góis Por

António Maio, nas motos, Luís Engeitado, nos quads, e Pedro Santinho Mendes, nos SSV, foram os vencedores do Raide TT Paraíso de Góis, prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno,

Este evento organizado pelo Góis Moto Clube pela 27ª vez foi bastante animado, nomeadamente nas duas rodas, face à disputa entre Mário Patrão e António Maio – os dois portugueses que dominaram o panorama do TT em motos.

O piloto da Yamaha começou por ser o mais rápido no prólogo, o da KTM terminou a etapa inaugural na liderança, mas a jornada concluiu-se com uma excelente recuperação por parte de Maio, que terminou a corrida com 46 segundos de vantagem sobre Patrão.

Mas se a luta pela vitória foi cerrada, o mesmo pode ser dito em relação à terceira posição, onde Daniel Jordão e Martim Ventura, agora companheiros de equipa, se entregaram a uma luta sem tréguas, que acabou favorável ao campeão nacional mas apenas por uma margem de 10 segundos. Ventura teve de se contentar com o quarto posto e o triunfo na classe TT1 e Júnior.

Outros vencedores em Góis foram Micael Simão em KTM na classe Promoção, Domingos Santos em AJP na Classe TT3, Óscar Miguel Teixeira em Beta na Classe Veteranos e Bruna Antunes em KTM entre as senhoras.

Entre os Quad coube ao vice-campeão Luís Engeitado que venceu o prólogo, terminar como vencedor depois de ter sido um regressado Filipe Martins a liderar a corrida durante grande parte da prova. Atrás de Engeitado terminou o estreante Luís Fernandes enquanto que Luís Pimenta superou uma jornada muito atribulada e subiu ao derradeiro lugar e de pódio

Também nos SSV a competição foi extremamente renhida, mas totalmente dominada por pilotos tripulando os excelentes Can-Am Maverick X3. João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo.

Pedro Santinho Mendes atacou fortíssimo no segundo setor e passou para a liderança. No terceiro João Monteiro foi o mais rápido, mas apenas recuperou cinco segundos ao campeão nacional. No derradeiro troço João Dias voltou a ser o mais rápido, mas o piloto de Évora terminou com uma vantagem de 44s.

Nelson Caxias foi terceiro com a escassa vantagem de oito décimas para Victor Santos o vencedor entre os veteranos. 5º lugar para Luís Cidade e vencedor Júnior. O belga Sebastien Guyette venceu a Classe Promoção.

O Brasileiro Cristiano Batista venceu a Classe Stock. André Rodrigues foi o mais rápido a Classe TT2. A francesa Dorothe Ferreira triunfou entre as Senhoras e nas navegadoras a vitória foi para a polaca Agnieszka Kowalska.

O Campeonato regressa a 27 de março data de arranque da Baja TT do Pinhal também pontuável para a Taça do Mundo.