Motociclismo António Maio defende liderança do ‘Nacional’ de Rally Raid em Marco de Canaveses Por

António Maio parte para a terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que terá lugar no próximo no fim de semana em Marco de Canaveses, apostado em defender a liderança da classificação da competição.

O piloto de Borba vem de um triunfo moralizador em Góis, e por isso tudo fará para conseguir mais um excelente resultado no evento que tem por cenário o Baixo Tâmega, encarado também pelo alentejano da Yamaha como mais um treino para o próximo Rali Dakar.

António Maio quer assim juntar o útil ao agradável, sendo que antes desta deslocação ao norte do país esteve em Marrocos em teste para o ‘Dakar’, que é, como faz questão de frisar, o seu principal foco.

“O principal objetivo desta minha participação no CNRR tem sido a preparação ativa para o Dakar 2020. No entanto, estamos a ter um bom desempenho pois estamos na frente do campeonato, apesar de estarmos separados apenas por um ponto do segundo classificado”, começa por salientar.

António Maio diz que “vai ser uma prova bastante desafiante tendo em conta que o primeiro classificado do Campeonato tem a missão de abrir a pista e, portanto, será um primeiro dia onde” se tem “concentrar mais que o habitual para não cometer erros”.

“Estou convencido que as pistas serão divertidas e espero que o tempo nos ajude para que a chuva não dificulte a navegação e a visibilidade. Estou confiante que será mais um excelente teste e evolução na minha navegação e espero sair do Marco de Canaveses com a liderança do Campeonato reforçada pois a obtenção deste título é um dos meus principais objetivos nesta época a nível nacional”, conclui o piloto da Yamaha Fino Motor Racing.