Motociclismo António Maio de regresso em Reguengos Por

António Maio está de regresso ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, alinhando este fim de semana na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

O Campeão Nacional parte para a prova que se realiza no conselho de Reguengos de Monsaraz aos comandos da Yamaha WR 450F Rally com que disputou o Rali Dakar e com a qual foi recentemente sétimo classificado no Merzouga Rally.

Este regresso ao CNTT tem muito a ver com as características do evento, e não com a intenção de Maio voltar a disputar o campeonato: “É sempre bom regressar às provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno onde tive grandes alegrias e que foram a base da minha preparação para esta nova fase internacional da minha carreira que recentemente começou”.

“Não estou naturalmente a defender o título e vou disputar a prova com a moto do Dakar, que é menos competitiva neste tipo de provas, mas para mim é importante ser com ela que vou rolar neste tipo de pistas onde se recupera alguma da velocidade que as provas de navegação nos tiram” explica o piloto de Borba.

Para Frederico Fino, o líder da equipa “ regresso de António Maio às provas nacionais faz “agora parte do plano de preparação para as competições internacionais que se avizinham. É importante treinar e num ambiente competitivo é sempre muito positivo”.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente na manhã de sábado, com a disputa do prólogo de 7,25 Km. Ainda amanhã cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.