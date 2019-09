Motociclismo António Maio aproveitou Idanha para treinar e ganhar Por

António Maio somou mais uma vitória, impondo-se na competição de motos da Baja TT Idanha-a-Nova. Uma prova onde alinhou com a Yamaha utilizada no Rali Dakar, com o claro objetivo de treinar para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

O atual campeão nacional dominou por completo o evento da Escuderia de Castelo Branco, tirando partido de condições atmosféricas favoráveis, onde foi possível ao piloto da Yamaha Fino Motor Racing explanar toda a sua experiência.

Apesar de contente com a vitória, Maio sublinha que a ideia de se deslocar à Beira Baixa era sobretudo a preparação do Dakar: “O objetivo desta minha participação era treinar e fazer quilómetros nesta mota. Foi a mota com a qual participei no Dakar no início deste ano e vou fazer a edição de 2020 com uma muito semelhante a esta e por este motivo tenho aproveitado estas provas do CNTT para evoluir e afinar a mota e, acima de tudo, para poder ganhar um pouco mais de traquejo nesta mota”.

“Foi uma prova muito divertida, onde as condições climatéricas ajudaram porque acabámos por ter um piso com bastante tração, e bem sinalizada”, destaca o piloto de Borba, que dá “os parabéns à organização pelo excelente trabalho que fez na marcação porque mesmo sendo o primeiro em pista não tive qualquer problema em decifrar os perigos ou o traçado”.

Quero ainda agradecer aos meus patrocinadores e equipa que me continuam a apoiar e esperar que nestas próximas corridas me continuem a apoiar pois tem sido fantástico”, acrescentou António Maio, cujo desempenho foi também sublinhado por Frederico Fino, o responsável da equipa.

“É necessário participar em provas com características distintas. Aqui treinou-se sobretudo a velocidade e a técnica. Nas provas do Campeonato Nacional de Rally Raid será treinada e testada a navegação. Queremos que o António Maio se prepare da melhor forma para as provas internacionais que se avizinham”, acentuou Fino.

António Maio regressa às competições de 18 a 20 de outubro, para disputar a jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid, em Reguengos de Monsaraz.