António Guterres visita Moçambique na próxima semana

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai estar em África na próxima semana, para participar numa conferência no Quénia e avaliar os esforços de recuperação em Moçambique, que foi afetado este ano por dois ciclones.

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, afirmou hoje que António Guterres vai chegar a Nairobi, no Quénia, no dia 09 de julho, e é esperado que faça uma intervenção numa conferência regional africana de alto nível sobre contraterrorismo e prevenção do extremismo.

Guterres também se vai reunir com o Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, e vai participar numa reunião com jovens envolvidos em programas para evitar o extremismo violento.

Stéphane Dujarric disse que Guterres vai voar depois para a capital de Moçambique, Maputo, no dia 10 de julho, para reuniões com o Presidente Filipe Nyusi e outros responsáveis moçambicanos.

No dia 12 de julho, Guterres vai viajar para a Beira, para conversar com os sobreviventes dos ciclones Idai e Kenneth e outros elementos envolvidos nos esforços de recuperação.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.

Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um ciclone, o Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matando 45 pessoas e afetando outras 250.000.