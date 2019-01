Motores António Félix da Costa teve “um dia difícil” em Santiago do Chile Por

António Félix da Costa encara o abandono na terceira prova da temporada de Fórmula E com o sentimento de que fez tudo para sair de Santiago do Chile com um bom resultado.

Mas os azares do piloto português no fim de semana sul-americano começaram logo na qualificação, por via do agrupamento dos primeiros do campeonato no primeiro grupo. Isso acabou por relegar Félix da Costa para o 17º lugar da grelha de partida.

Depois na corrida tudo tentou para subir na classificação, mas quando estava na traseira do monolugar de Jean-Eric Vergne um toque do outro piloto da DS Techeetah, André Lotterer, acabou por deixar o piloto de Cascais a quase uma volta do líder.

A partir daí António Félix da Costa esperou que uma situação de ‘safety car’ lhe permitisse recolar ao pelotão, conseguindo nessa altura a volta mais rápida da corrida. No entanto viria a abandonar, por decisão da equipa BMWi Andretti.

“Não foi um dia fácil. Esta regra da qualificação está a revelar-se demasiado penalizadora e injusta e hoje arruinou por completo a corrida dos cinco pilotos que tomaram parte no grupo 1”, contou mais tard o piloto português.

Félix da Costa lamenta a sua falta de sorte, mas mantém um pensamento otimista para o resto do campeonato: “Na corrida senti-me bem nas voltas iniciais e estava a recuperar posições. Passei o Paffett e o Lotterer, mas depois o toque deste deu completamente cabo da minha corrida”.

“Resta-nos manter a mesma forma da equipa trabalhar, concentrada, com os olhos postos na corrida do México, pois sabemos que temos armas para lutar. Quero também agradecer mais uma vez ao público, pois em três corridas fui sempre um dos mais votados no ‘fanboost’, e isso deixa-me feliz e orgulhoso pelo apoio dos português”, remata o piloto da BMWi Andretti.