António Félix da Costa no Chile focado nos detalhes

António Félix da Costa aborda o regresso à competição no Campeonato FIA de Fórmula E, no próximo fim de semana em Santiago do Chile, com a firme intenção de obter um bom resultado.

E a melhor prestação possível para o piloto português seria alcançar o seu primeiro triunfo ao serviço da DS Techeetah.

Na primeira prova da época, na Arábia Saudita, Félix da Costa mostrou a sua competitividade e apenas uma penalização o impediu de vencer a corrida de domingo, depois de ter sido o mais rápido nas sessões de grupos de qualificação e na corrida ter conseguido a volta mais rápida.

Agora, na América do Sul, o piloto de Cascais que traduzir a sua rapidez num bom resultado, concentrando-se em otimizar o seu monolugar para as condições do traçado da capital chilena e evitando confusões e toques.

“Já mostramos que temos um bom carro e temos de nos focar nos detalhes para estarmos desde logo na frente na qualificação. Se o fizermos sei que em corrida, com uma boa gestão de energia, temos tudo para estar na luta pela vitória”, considera António Félix da Costa.

O piloto do DS Techeetah # 13 tem também motivos para sair do Chile com o melhor resultado possível: “Para mim e para todos os portugueses foi um início de semana bem duro, com o Paulo (Gonçalves) a deixar-nos…Irei lutar e dar tudo para fechar esta semana negra com uma homenagem a este grande piloto e homem. É esse o meu pensamento.

Relativamente ao traçado de Santiago do Chile, a pista é semelhante à do ano anterior. Situa-se no Parque O’Higgins, tem onze curvas e um perímetro de 2,348 km. As alterações relativamente a 2019 são o ‘pit-lane’, que passou a ser dentro do circuito, a remoção da chicane apertada no meio da reta, os dois ganchos que foram reposicionados e adicionada uma curva, logo no começo da volta, que tem agora uma sequência esquerda/direita, em vez da antiga longa curva um.