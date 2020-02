Motores António Félix da Costa “motivado para lutar pelos lugares da frente” em Austin Por

Menos de uma semana depois de ter competido na Fórmula E na Cidade do México António Félix da Costa está de regresso às pistas para os treinos das 6 Horas de Austin.

O piloto português volta a tripular o Oreca 07 Gibson # 38 da JOTA Sport, que divide com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez naquela que é a quinta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019/2020.

Moralizado com o pódio conquistado na capital mexicana, Félix da Costa chega ao Circuito das Américas, em Austin (Texas), determinado em lutar pela vitória na categoria LMP2, pois já triunfou por uma ocasião e foi segundo noutras duas provas.

O piloto, que já se encontra nos Estados Unidos, está motivado: “Mais um fim de semana, mas uma corrida, agora no WRC, campeonato onde estamos na luta pelo título. Esta fase da temporada é intensa mas sinto-me bem, tanto fisicamente como moralmente”.

“Estou motivado e acredito que este fim de semana temos boas condições para lutar pelos lugares da frente e continuarmos na luta pelo título. Serão seis horas de corrida, onde temos de evitar erros e problemas mecânicos, mas por outro lado imprimir um bom ritmo, já que o nível da LMP2 é bastante alto, com várias equipas com possibilidades de vencer”, assinala ainda António Félix da Costa.

Atualmente o piloto português e os seus companheiros de equipa ocupam o quarto lugar no campeonato, com 62 pontos, menos 10 do que os atuais líderes, pelo que a prova do próximo domingo assume grande relevância.

O pelotão de três dezenas de carros irá realizar duas sessões de treinos livres no sábado de amanhã, a qualificação à tarde e a corrida no domingo, com partida marcada para as 12h00 locais (18h00 em Portugal).