Apresentações/Novidades António Félix da Costa de DS7 Crossback no dia-a-dia Por

António Félix da Costa passou a ser uma das imagens da marca DS Automobiles, nomeadamente em Portugal, depois de se ter tornado piloto da DS Techeetah no Campeonato FIA de Fórmula E para a época 2019/2020.

Dada essa nova realidade o piloto de Cascais passou a deslocar-se ao volante do DS7 Crossback, o SUV topo de gama da marca ‘premium’ do Grupo PSA.

Assim, para além de tripular o monolugar DS E-Tense F20 nas pistas, Félix da Costa conduz no dia-a-dia um DS7 Crossback, como o mais recente embaixador da marca, aproveitando as características daquele que foi eleito o SUV Compacto do Ano 2019 em Portugal.

Simultaneamente o piloto português confere uma maior visibilidade ao construtor francês na área das energias alternativas, como é o caso do mais alto escalão das competições eletrificadas do Mundo.

António Félix da Costa é um dos protagonistas da revolução energética que ocorre no desporto automóvel, numa competição onde a DS Automobiles é o único construtor francês envolvido, contando já com dois títulos conquistados na Fórmula E por Jean-Eric Vergne, companheiro de equipa do piloto português.

No espaço entre as jornadas dedicadas à Fórmula E – num total de 16 provas, disputadas em traçados de 14 países em quase todos os continentes – e sempre que se deslocar em solo nacional ou em território europeu, Félix da Costa contará, como sua viatura de serviço, com um DS 7 Crossback.