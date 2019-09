Motores António Félix da Costa confirmado na equipa campeã de Fórmula E Por

Não era segredo mas agora é oficial. António Félix da Costa é o novo companheiro de equipa do Bicampeão de Fórmula E Jean-Eric Vergne na equipa DS Techeetah.

Há várias semanas que se falava que o piloto português iria trocar de equipa na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA, até porque o próprio Félix da Costa tinha feito uma despedida formal da BMW nas redes sociais.

Esta terça-feira tornou-se oficial o anúncio de que o piloto de Cascais vai competir na formação campeã de Fórmula E, tanto de pilotos como de equipas, sendo que António vai substituir o alemão André Lotterer que se mudou para a Porsche, que faz a sua estreia na disciplina na próxima temporada.

É o reconhecimento do valor e talento de António por parte da estrutura chinesa associada à marca DS, que arrecadou dois títulos de Fórmula E nas duas épocas anteriores.

Félix da Costa não podia estar mais entusiasmado: “Ter a possibilidade de me juntar à equipa campeã de uma categoria tão competitiva e importante como a Fórmula E é perfeito. Além disso a abordagem da DS Techeetah à competição é muito parecida à minha forma de pensar; totalmente aguerrida e focada nas vitórias”.

O piloto português explica que nesta fase da sua carreira está “cem por cento focado em ganha, por isso este é o melhor rumo” para esse trajeto. “Não escondo que foi difícil despedir-me da BMW, onde estava integrado há seis anos. Mas por vezes na vida para alcançarmos o sucesso temos de sair da nossa zona de conforto e procurar novos desafios”, sublinha.

António Félix da Costa acrescenta: “É uma grande oportunidade para mim, de forma a poder lutar pelo título de Fórmula E. Estou ansioso por me juntar à equipa e ao Jean-Eric Vergne e começar a trabalhar na preparação para a nova época”.

Sobre o seu novo piloto Mark Preston, o líder da DS Techeetah refere que se trata de “um amigo”, e que é um prazer vê-lo “agora com as cores preto e dourado da DS Techeetah. Ele vai ser certamente uma grande adição na equipa e estamos desejosos de ver o que ele e o Jean-Eric vão fazer na próxima temporada”.

O campeão em título alinha pelo mesmo diapasão: “Dou as boas vindas ao António na equipa. Somos amigos há muito tempo e fizemos parte do mesmo programa de jovens pilotos no passado (Red Bull Junior Team), por isso é muito bom podermos voltar a trabalhar juntos”.

Félix da Costa deverá iniciar a sua colaboração com a DS Techeetah nos testes que irão decorrer em Valência entre 15 e 18 de outubro, sendo que a época da Fórmula E 2019/2020 arranca a 22 e 23 de novembro em Riade (Arábia Saudita). Uma jornada dupla.