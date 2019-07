Motores António Félix da Costa conclui temporada de Fórmula E nos pontos Por

Depois de ter subido ao pódio na primeira corrida do fim de semana da Fórmula E em Nova Yorl, António Félix da Costa concluiu a temporada 2018/2019 nos pontos.

O confronto de domingo não teve o desfecho do da véspera, pois a qualificação, que resultou no 14º lugar da grelha de partida, a isso não permitia.

Mesmo assim o piloto português da BMW encetou uma grande recuperação que o levou à nona posição, fechando a época com mais dois pontos, numa corrida onde desta vez foi o seu companheiro de equipa, Alexander Sims, a subir ao pódio, ao terminar na segunda posição.

“Apesar de todos os esforços de todos os elementos da equipa BMW, não conseguimos terminar no pódio final do campeonato, de qualquer forma obtemos quatro pódios e uma vitória nesta época, mas ainda assim sinto que nos faltou em algumas provas performance”, avalia Félix da Costa.

O piloto de Cascais estabelece mesmo uma comparação com a prova de sábado: “Voltámos a sofrer por estar no grupo 1 e na corrida ataquei quanto pude, mas o nono lugar foi o resultado possível. Quero agradecer a BMW pela confiança depositada em mais uma temporada da Fórmula E, agora é tempo de descansar, recuperar energia, depois analisar todas as possibilidades para voltar na máxima força na próxima época”. “Quero ainda agradecer a todos os

Portugueses que votaram em mim no fanboost, em treze provas ter sido treze vezes dos mais votados deixa-me sem palavras e faz-me sentir um orgulho muito grande de ser Português”, acrescenta António Félix da Costa, que termina o campeonato na sexta posição com 99 pontos.