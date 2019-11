António Costa felicita Pedro Sánchez pela vitória dos socialistas nas legislativas espanholas

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, pela vitória dos socialistas do PSOE nas eleições gerais de Espanha, disse à agência Lusa fonte do executivo português.

A mesma fonte adiantou que António Costa transmitiu a mensagem de felicitações ao primeiro-ministro de Espanha e líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, numa breve conversa telefónica.

Com cerca de 95 por cento dos votos escrutinados, o PSOE lidera a contagem com cerca de 28 por cento dos votos, correspondentes a 120 deputados eleitos, estando em segundo lugar os conservadores do Partido Popular (PP) com 88 lugares e em terceiro o partido de extrema-direita Vox com 52 lugares.

A coligação de extrema-esquerda Unidas Podemos elegeu até agora 35 deputados e o Cidadãos obtém apenas 10 lugares.

Com estes resultados, o bloco dos partidos de esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Mais País) totaliza 158, enquanto o bloco de direita (PP, Vox e Cidadãos) alcança 150 lugares. A participação eleitoral é de 69,96 por cento.

Nas eleições de 28 de abril, os socialistas do PSOE tiveram 28,7 por cento dos votos, seguidos pelo PP com 16,7 por cento, o Cidadãos (direita liberal) com 15,9 por cento, o Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 14,3 por cento e o Vox (extrema-direita) com 10,3 por cento.

As eleições de hoje foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de abril.