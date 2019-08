António Costa felicita judocas portugueses que ganharam medalhas no Mundial

O primeiro-ministro, António Costa, deu hoje os parabéns aos judocas Jorge Fonseca e Bárbara Timo, que ganharam medalhas de ouro e prata, respetivamente, no Campeonato do Mundo que decorre em Tóquio.

“Parabéns ao judoca Jorge Fonseca, que hoje se sagrou campeão do mundo na categoria -100kg no campeonato do mundo de judo. Felicitações extensivas a Bárbara Timo pela medalha de prata que conquistou ontem [quinta-feira]. A toda a delegação desejo os maiores sucessos”, lê-se na conta do Twitter de António Costa.

Horas antes, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, enalteceram a conquista inédita por parte de Jorge Fonseca do título mundial de judo na categoria -100kg.

Jorge Fonseca, de 26 anos, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais ao derrotar o russo Niyaz Ilyasov, terceiro classificado nos Mundiais de 2018.

O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos.

Já Bárbara Timo, de 28 anos, nascida no Rio de Janeiro, Brasil, e naturalizada portuguesa em janeiro deste ano, apenas foi derrotada pela francesa Marie Eve Gahie na final da competição de -70 kg dos Mundiais de judo, em Tóquio, por ippon, conquistando a medalha de prata na categoria.