Desporto António Costa desvaloriza críticas por apoiar recandidatura de Vieira no Benfica

O primeiro-ministro mostrou-se hoje desconfortável com a polémica que abriu ao aceitar integrar a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

António Costa tem tentado evitar o assunto, mas as críticas continuam a surgir, até dentro do próprio PS.

O gabinete do chefe do Governo já tinha emitido uma nota a tentar desvalorizar a questão, frisando que o apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira é individual e não como primeiro-ministro.

O esclarecimento não surtiu efeito. Hoje, ao assinalar o início do ano letivo, em Benavente, o primeiro-ministro voltou a ser questionado sobre o apoio de António Costa a Vieira.

Repetindo que esse apoio “rigorosamente nada” tem a ver com as funções de chefe de Governo, António Costa procurou desvalorizar as críticas de que tem sido alvo.

“Mais uma razão acrescida para que não misture de forma alguma aquilo que são as minhas responsabilidades enquanto agente político com coisas que rigorosamente nada têm ou tiveram a ver com a minha vida política ou funções”, afirmou.

O presidente do Benfica e recandidato nas eleições de outubro, Luís Filipe Vieira, também já se pronunciou publicamente sobre o caso.

“Nunca vi, e já tenho muitos anos de futebol, uma campanha tão vergonhosa”, comentou Vieira.