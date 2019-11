Motores António Correia bate António Almeida na Fórmula Ford no Algarve Por

António Correia venceu a primeira corrida do fim de semana de Fórmula Ford inserida no programa do Algarve Classic Festival.

No Autódromo Internacional do Algarve o piloto do Funspeed 998 partia de segundo, mas conseguiu desfeitear António Almeida, que no seu Van Diemen largava da ‘pole-position’.

Apesar do bom tempo o dia não correu bem a Rosário Sottomayor. A piloto do APSIS arrancava de terceiro mas foi obrigada a ‘encostar’ devido a problemas.

Isto obrigou à entrada do ‘safety-car’ e a nova largada, lançada, onde Correia foi mais lesto do que Almeida, tal como tinha sucedido na partida da prova. Só que o piloto do Van Diemen ainda não tinha tido a sua ‘última palavra’ e recuperou o comando, onde se manteve até à última curva da corrida. E foi aí que o piloto do Fundão desferiu o seu derradeiro ataque e acabou por ganhar a vantagem que lhe deu o triunfo.

Ainda assim António Almeida cortou a meta a apenas 0,164s de António Correia, com Aslam Jamal a aproveitar bem o azar de Rosário Sottomayor para subir ao último lugar do pódio.