Motores António Almeida o mais rápido na Fórmula Ford em Portimão Por

António Almeida conseguiu a ‘pole-position’ para a derradeira prova do Campeonato de Fórmula Ford, inserida no programa do Algarve Classic Festival.

Mas no Autódromo Internacional do Algarve o piloto do Van Diemen não teve tarefa fácil, uma vez que só garantiu a primeira posição da grelha de partida por meras 81 centésimas de segundo.

António Correia, em Funspeed 998 perfila-se como o mais sério adversário de Almeida, ao ser o segundo mais veloz, enquanto Rosário Sottomayor vai partir da terceira posição do ‘grid’ no seu APIS, dividindo a segunda linha com Aslam Jamal.