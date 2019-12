Motores Antigo guarda-redes Fabien Barthez deixa equipa de automobilismo Por

As ‘aventuras’ do antigo guarda-redes Fabien Barthez no ‘Mundial’ de Resistência (WEC) parecem ter chegado ao fim, depois do próprio ter anunciado o fim do seu envolvimento na equipa lançada em conjunto com o ex-piloto de Fórmula 1 Olivier Panis.

O antigo titular da seleção francesa de futebol tinha criado a equipa Panis Barthez com o antigo vencedor do Grande Prémio do Mónaco em 2016, apoiando-se numa estrutura sediada em Toulouse, que pertencia a Simon e Sarah Abadie, da Tech1 Racing.

A formação gaulesa notabilizou-se no WEC, onde compete com um Oreca 07 Gibson de LMP2, mas no começo desta semana Fabien Barthez anunciou o final do seu envolvimento, confirmando que até o seu nome e a sua imagem deixam de fazer parte da equipa.

“Agradeço a todas as equipas com quem tive a oportunidade de dividir quatro épocas nem como ao grupo Total e ao seu diretor de patrocínio e competição, Pierre-Gautier Caloni. Envio igualmente os meus agradecimentos ao ACO, que me permitiu, graças ao seu convite, participar em duas ocasiões nas 24 Horas de Le Mans”, declarou o antigo guarda-redes ao anunciar a sua saída da equipa fundada em conjunto com Olivier Panis.

Fabien Barthez não disputou apenas corridas no WEC, mas também no European Le Mans Series e no Campeonato de França de GT – onde foi campeão em 2013 – e também no GT World Challenge Europe, sendo que esta não é uma despedida do automobilismo mas um ‘até já’, uma vez que vai alinhar com equipa própria utilizando um Lexus RCF GT3.