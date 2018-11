Desporto Antigo campeão do mundo arrasa Mourinho: “Ele destruiu o clube” Por

Christophe Dugarry, antigo internacional francês e campeão do mundo em 1998, comentou a atual situação de Mourinho no Manchester United, depois da vitória frente ao Young Boys para a Liga dos Campeões. “Meu, nós não queremos saber o que ganhaste!”.

Embora tenha vencido o Young Boys por 1-0 e carimbado a passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o coro de críticas a José Mourinho continua.

Desta vez foi Christophe Dugarry, antigo campeão do mundo que representou, entre outros, o Milan, Barcelona e Bordéus.

“É insuportável. Ele destruiu o clube. (…) Vimo-los jogar na terça-feira, é catastrófico, terrível. Quando nos lembramos do Manchester com Roy Keane, Beckham, todos os jogadores que praticavam um futebol ofensivo… era bonito e apaixonante. Old Trafford era o teatro dos sonhos, agora, com este tipo, é o teatro dos pesadelos, é de loucos”, afirmou.

As críticas de Dugarry não se ficaram por aí. O passado do técnico português foi também abordado.

“O que ele não entende é que nós não queremos saber dos títulos dele, só queremos emoção e ver bom futebol, algo que ele é incapaz de nos dar”.

“Ele não percebe isso porque está demasiado preocupado consigo próprio”, atirou. “Meu, nós não queremos saber o que ganhaste!”, conclui o francês.