Motores "Antecipo uma temporada muito divertida" diz Félix da Costa após testes de Fórmula E em Valência

António Félix da Costa saiu do Circuito Ricardo Tormo com um maior conhecimento do monolugar que vai tripular na próxima temporada de Fórmula E.

No traçado de Valência o piloto português pôde travar conhecimento com a condução do DS E-Tense FE que vai tripular na época de 2019/2020, ao lado do campeão Jean-Eric Vergne.

Uma necessária adaptação a um carro algo diferente daquele a que Félix da Costa estava habituado na BMWi Andretti conduzido na temporada anterior. E pelos tempos realizados essa aclimatação ao monolugar da equipa campeã da Fórmula E foi rápida.

“Soube bastante bem alcançar um bom ritmo no DS E-TENSE FE20 ao longo destes dias em Valência. Este é um monolugar muito diferente daquele que eu tinha, pelo que é necessário algum tempo de adaptação ao novo sistema”, afirma o piloto de Cascais, que sublinha ainda: “Assim que tenha adquirido todos os dados antecipo uma temporada muito divertida”.

Os tempos conseguidos por Félix da Costa ao longo dos ensaios estiveram sempre entre os seis melhores, mas aquilo que será mais importante mesmo será a forma como o piloto português tire rendimento do seu monolugar.

Para Mark Preston, o diretor da equipa DS Techeetah, foi “uma semana frutuosa”, sublinhando: “Executámos o programa de testes que havíamos planeado, integrando o António Félix da Costa na equipa. Embora não vejamos como um indicador de performance, é um bom sinal termos tido ambos os nossos pilotos a rodar nos lugares da frente. Estamos prontos para esta nova temporada”.