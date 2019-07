Anselmo Ralph, David Fonseca e Gabriel O Pensador na Feira de Sant’Iago em Setúbal

Anselmo Ralph, David Fonseca e Gabriel O Pensador são algumas das atrações musicais da Feira de Sant’Iago 2019, em Setúbal, que decorre de 20 de julho a 04 de agosto, este ano dedicada à gastronomia, anunciou hoje o município.

No plano musical, destaca-se também o projeto Um Corpo Estranho, de João Mota e Pedro Franco, que abre a noite de domingo, dia 21 de julho, a que se segue a atuação de Sérgio Godinho, com início previsto para as 22:30, no palco principal do recinto da feira, no Parque Santiago, na zona das Manteigadas, em Setúbal.

A Grande Filarmónica de Setúbal abre o certame com um espetáculo que terá início às 22:00 de sábado, mas o cartaz da feira deste ano inclui ainda, entre outros artistas, Ana Malhoa, Deolinda de Jesus, Raquel Tavares, Ricardo Má Sorte e os Diabo na Cruz, João da Ilha e o setubalense Toy.

Com a edição deste ano dedicada à gastronomia, o renovado Pátio dos Sabores, antiga Praça do Mundo, vai contar com uma presença reforçada da restauração setubalense em diversas tasquinhas, mas também com a dinamização de `showcookings´, no âmbito de uma estratégia que pretende aliar a gastronomia à celebração da música popular, com espetáculos diários no Palco Mourisca.

Segundo a Câmara Municipal de Setúbal, a gastronomia também vai estar em destaque na área institucional, na entrada principal, com uma exposição em que o município propõe experiências interativas e apresentações diárias de ‘showcookings’, acompanhadas de provas de vinhos.

Exposições, demonstrações de robótica e outras novidades tecnológicas, zonas para `gaming´ e experimentação de drones, um ‘superslide’ com 140 metros de comprimento, quinta pedagógica, zona de adoção de animais, um picadeiro e uma pista de BMX, além dos tradicionais divertimentos das feiras, são outras atrações do certame.

Para facilitar o acesso ao recinto da feira, nas Manteigadas, a Câmara Municipal diz que está assegurado o alargamento de horários de diversas carreiras urbanas, bem como duas carreiras para deslocações exclusivas entre a cidade e o Parque Santiago, com o custo de um euro.