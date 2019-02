Motores Ano de internacionalização para João Varinhos Por

João Varinhos inicia, este fim de semana no Kartódromo Internacional da Região Oeste (KIRO), no Bombarral, a sua temporada, com a participação no Open de Portugal em karting.

O piloto apoiado pelo CPKA terá este ano um programa reduzido em comparação a épocas anteriores, alinhando apenas em cinco eventos entre fevereiro e dezembro.

Depois do Bombarral Vairinhos conta alinhar na primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, sempre inserido na categoria X30 Schifter, e ainda nas Taças de Portugal e da Madeira da modalidade.

Para o piloto de Lisboa 2019 será um ano bastante importante, pois surge aos comandos do novo chassis Praga assistido pela equipa Paulo Pita Racing, pelo qual realizará a sua primeira internacionalização, uma vez que se desloca este ano a França para disputar o Rotax Max Challenge International Trophy, competição que tem como palco o Circuito de Le Mans.

“Apesar de perseguirmos sempre os bons resultados, algo que se nos escapou por bem pouco e não por culpa própria num passado recente, esta temporada servirá sobretudo para que me divirta”, começa por dizer João Vairinhos.

O piloto lisboeta mostra-se entusiasmado pela prova que irá realizar no estrangeiro: “Estou bastante entusiasmado com a deslocação e descoberta de Le Mans, mas utilizarei este ano sobretudo para me manter ativo e não perder o ritmo competitivo”.

“Sem qualquer tipo de pressão devido à fixação de objetivos mais ambiciosos e com o potencial da equipa que me apoia, julgo que poderei voltar a mostrar a nossa velocidade. Quem sabe, até obter classificações que, infelizmente, não obtivemos, exceção feita à Taça da Madeira de 2018, nos últimos tempos”, conclui Vairinhos.