Fórmula 1 Animação no primeiro dia em Mação

Mação foi ‘palco’ de um dia bem animado de competição na quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX).

Na pista da Boavista tiveram lugar as sessões de treinos e as primeiras corridas de qualificação, onde a grande atração era a estreia do Skoda Fabia S1600 de Nuno Araújo na categoria Super 1600.

No entanto quem fez a ‘festa’ nesta primeora jornada foram Ricardo Soares e João Ribeiro, nos Citroën Saxo, que repatiram triunfos, com Joaquim Machado sofrer um toque que motivou uma interrupção. Mas mesmo assim foi terceiro nos dois confrontos.

Destaque também para o capotanço de Sérgio Dias, cujo Renault Twingo acabou de rodas para o ar, mas sem que o piloto tenha sofrido qualquer lesão.

Já na Nacional A1.6 a primazia foi de Pedro Tiago e do seu Citroën Saxo, apesar da oposição de Tiago Ferreira (Peugeot 106) na primeira corrida. Américo Sousa impôs o seu Citroën Saxo na segunda corrida, depois de na primeira ter sido apenas quarto.

Na Nacional 2RM João Novo teve a vida facilitada. O piloto do Peugeot 106 não teve a oposição esperada de Santino Mendes, a quem um toque danificou o eixo traseiro do Opel Astra no primeiro confronto, antes de partir a transmissão no segundo.

Gonçalo Novo levou a melhor na Iniciação. O piloto do Toyota Starlet foi segundo na primeira corrida mas na segunda venceu, numa prova que viu Rodrigo Correia (Peugeot 205) e Gonçalo Macedo (Volkswagen Polo) envolverem-se numa colisão.

Ariana Rodrigues também não terminou a prova, depois de colidir violentamente contra as barreiras, danificando bastante o seu Peugeot 106.

Nos Super Buggy Paulo Godinho impôs o PG0012 na primeira corrida de qualificação, na frente de Nuno Magalhães e Nelson Barata, nos Toniauto, enquanto no Kartcross Jorge Gonzaga tembém venceu. Atrás do piloto do ASK Evo 18 ficaram Luís Almeida (LBS) e Pedro Rosário (Semog Bravo).