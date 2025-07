Nas Notícias ANI distingue plataforma de inteligência artificial que identifica talento digital Por

Code for All vence BfK Awards com projeto “Machine-driven Identification of Talent”

A Agência Nacional de Inovação (ANI) atribuiu a distinção Born from Knowledge (BfK) à plataforma Machine-driven Identification of Talent (MIT), da Code for All, no âmbito dos WSA Portugal 2024. A entrega do prémio decorreu hoje durante o Congresso da APDC, na Culturgest, em Lisboa. A solução premiada recorre a inteligência artificial e aprendizagem automática para identificar, de forma precisa e isenta de preconceitos, indivíduos com elevado potencial para a transição e requalificação na área das tecnologias de informação.

Segundo a consultora McKinsey, até 2027 a UE poderá enfrentar um défice de até 3,9 milhões de profissionais de tecnologia e estima-se que 52% dos trabalhadores europeus precisarão de requalificação, desta forma este projeto tem como objetivo colmatar a escassez de talento tecnológico na Europa e democratizar o acesso a carreiras digitais.

A plataforma MIT permite detetar aptidões técnicas e comportamentais através da interação dos utilizadores com exercícios digitais, substituindo os tradicionais testes psicométricos por uma abordagem mais objetiva e inclusiva. O projeto já está a ser testado em empresas como os CTT e Sonae, com vista à requalificação de colaboradores e à aceleração da transição digital.

A Code for All, responsável pela MIT, é uma empresa de educação e tecnologia especializada na formação de competências digitais. Através de bootcamps de reskilling, para quem procura uma reconversão profissional, e de upskilling, para quem deseja evoluir nas suas funções com recurso a tecnologia, a Code for All promove o acesso inclusivo ao setor tecnológico numa era digital. A Inovação, Investigação & Desenvolvimento são pilares cruciais da sua estratégia, sendo o MIT um exemplo do investimento da empresa nestas áreas.

Além do reconhecimento público, o projeto vencedor recebe o troféu “Árvore do Conhecimento” e um prémio monetário de 2.500 euros.

“O projeto da Code for All materializa a missão do programa Born from Knowledge: transformar conhecimento científico e tecnológico em soluções com impacto real na vida das pessoas e na economia. É um exemplo notável de como a inovação pode ser motor de inclusão e competitividade”, destaca Sílvia Garcia, administradora da ANI.

A distinção BfK, atribuída anualmente pela ANI no contexto dos WSA Portugal, visa reconhecer o melhor projeto nacional com base científica e tecnológica, valorizando o conhecimento enquanto motor de desenvolvimento económico e social.

De destacar que o WSA é uma iniciativa global apoiada pela ONU, que reconhece e premeia anualmente soluções digitais inovadoras com impacto na sociedade. Com mais de 180 países participantes, é uma plataforma de renome onde projetos e empreendedores digitais podem ser reconhecidos a nível mundial. Portugal tem-se destacado em todas as edições com projetos vencedores.