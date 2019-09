Angola vai reduzir número de doentes no exterior devido à crise financeira atual

O Estado angolano anunciou, em comunicado, que vai diminuir o número de pacientes e acompanhantes no exterior, devido à atual crise financeira que o país vive e pela falta de verbas disponíveis.

Em comunicado, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Ministério da Saúde refere que a solução passa por, doravante, tratar os pacientes em Angola “à semelhança da maioria da população tratada no país, permitindo assim a reversão do quadro atual”.

O documento refere que o Estado angolano tem feito todo o esforço para garantir assistência médica aos pacientes, tanto em Angola através das unidades hospitalares, bem como para os doentes enviados pela Junta Nacional de Saúde para o exterior do país.

Sobre os doentes enviados para Portugal e África do Sul, a nota adianta que, o Governo angolano tem garantido durante vários anos assistência médica, medicamentosa, alojamento, alimentação e transportes, de acordo com as disponibilidades financeiras em cada momento.

“Os custos assistenciais e de alojamento são elevados, o que faz com que o suporte financeiro não seja o mais adequado para o elevado número de pacientes e acompanhantes existentes em Portugal, muito dos quais com muitos anos de estadia”, pode ler-se no comunicado.

O Estado angolano realça que a diminuição do número de doentes em Portugal, os poucos que restarem “terão a sua situação social e assistencial melhorada e as dívidas, sobretudo com alojamento serão certamente eliminadas”.

O comunicado do Ministério da Saúde surge em reação a uma matéria divulgada por um órgão de imprensa local sobre as dificuldades por que estão a passar doentes angolanos enviados pela Junta Nacional de Saúde para Portugal.