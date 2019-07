Angola vai pagar taxa de 3,5% pelo empréstimo do Banco Mundial

Angola vai pagar uma taxa de 3,5 por cento pelo empréstimo de 1,320 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) disponibilizados pelo Banco Mundial (BM), informou hoje o ministro das Finanças angolano.

Archer Mangueira respondia hoje no parlamento a preocupações levantadas por deputados, durante a plenária na qual foi discutido e aprovado o Projeto de Resolução sobre a apreciação do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao quarto trimestre de 2018.

O ministro foi questionado sobre as condições do empréstimo aprovado na terça-feira pelo Banco Mundial, para financiar três projetos do Governo angolano de apoio orçamental, de apoio à proteção social e para abastecimento de água.

Segundo o ministro, o empréstimo do BM apresenta “condições financeiras bastante atrativas”, salientando que o valor disponibilizado tem um período de carência de nove anos e meio e um período de amortização de 30 anos.

O conselho de administração do BM aprovou, terça-feira, um pacote no valor de 1,320 mil milhões de dólares do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para apoiar Angola nos seus esforços de promover um crescimento mais inclusivo, melhorar os serviços de água e fortalecer o sistema nacional de proteção social, anunciou em comunicado, naquele dia, a instituição financeira.