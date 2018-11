Angola vai gastar mais de 17 MEuro para remodelar edifício do Governo

O edifício do Conselho de Ministros de Angola, em Luanda, vai ser remodelado e ampliado através de uma empreitada de 17 milhões de euros autorizada pelo Presidente angolano, João Lourenço.

Segundo um despacho de 20 de novembro, a que a Lusa teve hoje acesso, João Lourenço autorizou a assinatura de contrato de empreitada orçado em 6.082.671.547 kwanzas (cerca de 17 milhões de euros).

No entender do chefe de Estado de Angola, a remodelação e ampliação do edifício do Conselho de Ministros é “conveniente” e a obra visa dotar a infraestrutura de melhores condições de trabalho.

Segundo o documento, o acompanhamento da obra ficará a cargo do diretor do Gabinete de Obras Especiais (GOE).

Criado em 2014, pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, o Gabinete de Obras Especiais tem a seu cargo, atualmente, as obras do futuro Museu Centro da Ciência e Tecnologia, em Luanda, bem como o projeto para a nova basílica da Muxima, o maior santuário mariano na África subsaariana.