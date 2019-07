Angola tem queda de 0,4 por cento no crescimento no primeiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola disse hoje que a economia angolana regressou aos crescimentos negativos no primeiro trimestre, de 0,4 por cento, depois de no último trimestre de 2018 ter crescido 2,6 por cento.

“O desempenho das atividades económicas no primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2018, em termos de variação negativa, é atribuído fundamentalmente às atividades de Comércio (-3,2 por cento), Financeiras (-4,8 por cento), Industria Transformadora (-6,5 por cento), Telecomunicac¸o~es (-6,8 por cento), Petróleo (-6,9 por cento)”, lê-se na nota divulgado pelo INE, que dá conta da evolução do PIB nos primeiros três meses deste ano em comparação com o período homólogo do ano passado.

No comunicado, o Instituto responsável pelas estatísticas em Angola explica que “as atividades que mais contribuíram, em termos de participação, e constituíram fatores importantes para o desempenho das atividades no PIB do primeiro trimestre de 2019 foram a Extração e refinação do petróleo bruto e gás natural, com 33 por cento, seguida do Comércio, com 15 por cento, Construção, com 12 por cento, Administração Pública, com 8 por cento, Servic¸os Imobilia´rios e Aluguer, com 6 por cento, Outros Serviços, com 6 por cento, e AgroPecua´ria e Silvicultura, com 4 por cento”.

O crescimento negativo do primeiro trimestre está em linha com as previsões dos analistas, que têm, nas últimas semanas, revisto em baixa a previsão de andamento da economia, havendo quem anteveja uma nova recessão, como a Capital Economics e a Economist Intelligence Unit, ou uma estagnação, como a FocusEconomics.

Em abril deste ano, o Governo angolano reviu em baixa a estimativa de crescimento, de 3,2 por cento este ano esperados no final do ano passado, para 0,4 por cento.