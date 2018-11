Angola tem a maior taxa de crédito malparado dos países africanos

A Moody’s disse hoje que o crédito malparado em Angola, a rondar os 25 por cento do total, é o mais alto dos países africanos analisados pela agência de ‘rating’ num relatório que melhora o ‘outlook’ para os bancos africanos.

“O setor bancário em Angola continua um desafio pela fraca qualidade dos empréstimos (crédito malparado nos 25,6 por cento em agosto), faltas de liquidez de moeda externa, sem bancos a fornecerem dólares, e um número de bancos não avaliados que mantêm baixas reservas de capital”, escrevem os analistas.

No relatório enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, que incide sobre o setor bancário nos países em que a Moody’s dá ‘rating’ ao país e a pelo menos um banco, a agência melhora a perspetiva de evolução (‘outlook’, no original em inglês) de Negativa para Estável, o que pressupõe que não haverá mudanças nos próximos 12 a 18 meses, mantendo-se as condições atuais.

Os riscos, no entanto, continuam e são principalmente negativos, ou seja, a Moody’s antecipa que, a haver uma alteração sobre a avaliação da qualidade do setor nestes 11 países, a opinião tenderá a ser revista em baixa.

“Os riscos estão inclinados para uma descida, devido ao aumento global das taxas de juro, à subida do endividamento dos países e às pressões das moedas nacionais, para além de incertezas políticas e uma subida nas tensões comerciais”, escrevem os analistas no relatório.

A análise do perfil de crédito dos bancos, continuam, “continua sensível a estes desenvolvimentos, incluindo através das ligações com os seus países, principalmente por causa de deterem muita dívida pública”.

A Moody’s aponta que “os bancos na Tunísia, Tanzânia e República Democrática do Congo são os que estão mais em risco e, em menor escala, os bancos da África do Sul, Nigéria e Angola”.

Na análise aos bancos africanos, a agência de ‘rating’ diz que “as regulações mais severas e a melhoria na supervisão, ainda que abaixo dos padrões globais, vai apoiar a estabilidade financeira” e aponta que, no caso de Angola, “as melhorias incluem o aumento do montante mínimo de capital”.

Estas e outras melhorias no ambiente financeiro “vão ajudar a lidar com as questões de governação empresarial no passado e subscrições de crédito irregular que estiveram na base do recente falhanço dos bancos em Angola”.

No geral, a Moody’s antecipa um crescimento económico de 3,8 por cento em 2019, o que representa uma aceleração face à expansão económica de 2,7 por cento em 2017 e 3,1 por cento este ano, apoiado “numa procura interna forte e pelos preços relativamente estáveis das matérias-primas”.

Em Angola, a Moody’s apenas avalia a qualidade do crédito do Banco Angolano de Investimentos (BAI) e, já esta semana, atribuiu pela primeira vez um ‘rating’ ao Banco Fomento Angola (BFA), dando-lhe a nota máxima permitida pelo ‘rating’ atribuído a Angola, já que os bancos não podem ter melhor ‘rating’ que o país em que operam.

O BFA tem, assim, a qualidade do crédito avaliada em B3 para os depósitos de curto e longo prazo em kwanzas, e em Caa1 para os depósitos em moeda externa, ambos abaixo da recomendação de investimento, tal como acontece com a República de Angola (B3 com Perspetiva de Evolução Estável desde abril deste ano).