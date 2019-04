Angola pela primeira vez no Mundial de futebol de sub-17

A seleção angolana de futebol de sub-17 qualificou-se hoje pela primeira vez para um campeonato do mundo de futebol, ao chegar às meias-finais da Taça de África das Nações (CAN) da categoria, a decorrer na Tanzânia.

Os ‘Palanquinhas Negras’ atingiram as meias-finais ao ficarem em segundo lugar do Grupo A do CAN de sub-17, depois de vitórias frente ao Uganda (1-0) e à Tanzânia (4-2) e da derrota frente à Nigéria (0-1), seleção que venceu o agrupamento.

Nas meias-finais, a disputar na quarta-feira, Angola vai defrontar os Camarões, vencedores do Grupo B, enquanto o outro finalista sairá do confronto entre a Nigéria e a Guiné-Conacri.

As quatro semifinalistas vão representar o continente africano no mundial da categoria, em outubro, no Brasil.

Até hoje, Angola só participou em campeonatos do mundo de futebol com a equipa sénior (Alemanha, em 2006) e em sub-20 (Argentina, em 2001).