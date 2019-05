Angola e Guiné-Bissau jogam no Porto a 10 de junho na preparação para a CAN19

As seleções de futebol de Angola e da Guiné-Bissau, ambas qualificadas para a Taça de África das Nações (CAN19), a disputar no Egito, vão realizar um jogo de preparação para a competição a 10 de junho, no Porto.

Segundo o vice-presidente para as seleções angolanas da Federação Angolana de Futebol (FAF), Adão Costa, citado hoje pela agência noticiosa angolana Angop, além da Guiné-Bissau, os “Palancas Negras” estão em negociações para disputar um outro encontro de preparação frente aos Camarões, a jogar em Espanha.

A lista dos convocados de Angola será divulgada na próxima semana, acrescentou Adão Costa.

A CAN19 disputa-se de 19 de junho a 21 de julho, no Egito, estando Angola inserida no Grupo E, com a Tunísia, Mali e a Mauritânia.

A Guiné-Bissau, por seu lado, está no Grupo F, com Camarões, Gana e Benim.