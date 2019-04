Angola arrecadou 330 milhões de euros da venda de diamantes no primeiro trimestre de 2019

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM) arrecadou 368,66 milhões de dólares (320 milhões de euros) pela comercialização de 2,6 toneladas de de diamantes, no primeiro trimestre de 2019, anunciou hoje a administração da empresa.

Segundo a SODIAM, o volume total de vendas corresponde a um aumento de cerca de 31,5 por cento em relação ao similar período de 2018.

Os dados relativos às realizações do mercado de diamantes em Angola durante o aos primeiros três meses de 2019 e perspetivas do segundo trimestre foram apresentados hoje, em Luanda, numa cerimónia que decorreu na sede do Ministério dos Recursos Mineiras e Petróleos.

De acordo com o chefe do departamento de Planeamento da SODIAM, Sendji Vieira Dias, a receita bruta proveniente da atividade de comercialização totalizou mais 95 milhões de euros em relação ao primeiro trimestre de 2018.

Os diamantes comercializados nos primeiros três meses de 2019 foram provenientes das províncias angolanas da Lunda Sul (93,6 por cento) e da Lunda Norte (6,4 por cento), “2.503.816,52 quilates de origem kimberlítica e 141.398,60 quilates de origem aluvionar”.

Sendji Vieira Dias recordou também que durante o período em análise, realizou-se o leilão de diamantes brutos em Angola, onde se registou a venda de sete pedras especiais da Sociedade Mineira do Lulo, que totalizou um volume de 497,95 quilates e uma receita de 15 milhões de euros (16,7 milhões de dólares).