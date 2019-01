Angola agrava recessão com queda de 1,6% no terceiro trimestre de 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola recuou 1,6 por cento no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, agravando a recessão económica até setembro, segundo dados apresentados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Trata-se do terceiro trimestre consecutivo de recessão na economia angolana em 2018, depois das quebras de 4,6 por cento no primeiro trimestre e de 7,4 por cento no segundo trimestre, segundo dados anteriores do INE angolano.

Com base nestes dados, cálculos da Lusa apontam para uma recessão acumulada em Angola, de janeiro a setembro, a rondar os 4,5 por cento do PIB.

“Em relação ao terceiro trimestre de 2018, e em termos de variação homóloga, registamos um valor de menos 1,6 por cento. Esta cifra deveu-se fundamentalmente à variação negativa de atividades como o petróleo, que representou mais de 30 por cento, pesca, agricultura, comércio, construção, diamantes e outros minerais, que representam um peso de mais de 60 por cento no PIB”, explicou José Calenge, Técnico do Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística do INE, em conferência de imprensa realizada hoje em Luanda.

Admitiu que, face aos dados “preliminares” do terceiro trimestre do PIB, Angola está em recessão económica.

“Estamos em presença de mais um decréscimo. Ao longo do ano ainda não registamos uma variação positiva. Cada um de nós pode tirar a conclusão destes números”, acrescentou, mas evitando o termo “recessão” e escusando-se a avançar com comentários e projeções para 2019.

Segundo os dados do INE angolano, o terceiro trimestre de 2017 foi o último em que a economia em Angola apresentou crescimento, de 2,79 por cento do PIB, face ao mesmo período do ano anterior.