Angélica André com a melhor classificação lusa em águas abertas em Mundiais

Angélica André terminou hoje no 12.º lugar a prova de cinco quilómetros em águas abertas dos Mundiais de natação, conseguindo a melhor classificação de sempre de um português nesta especialidade.

A nadadora do Fluvial Portuense nadou a distância em 58.11,8 minutos, mais 15,8 segundos do que a vencedora, a brasileira Ana Marcela Cunha, batendo por um segundo a francesa Aurelie Muller, segunda classificada. A norte-americana Hannan More e a alemã Leonie Beck terminaram no terceiro lugar, ambas a dois segundos da campeã do mundo.

“Esta é a melhor classificação que fiz em mundiais. Na prova de 10 km [no domingo] fui 19.ª classificada. Foi uma prova com muito contacto físico e acabei por ser apertada na última boia e na reta final, perdendo alguns lugares, mas isso faz parte de uma competição em águas abertas, não dava mesmo para escapar ao pelotão que segui muito compacto”, explicou Angélica André.

Igualmente citado pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), o diretor técnico de águas abertas assumiu a satisfação com o “histórico 12.º lugar”, ambicionando melhorar o desempenho na prova de 25 quilómetros, a disputar na sexta-feira: “Foi a melhor classificação num campeonato do mundo, mas deixa a sensação que é possível fazer melhor. Ainda falta a dura prova dos 25km, sexta-feira. E agora vamos trabalhar, com descanso e recuperação, para tentar superar este resultado.”

“Foi uma prova extremamente positiva da Angélica André. Entrou na primeira volta descontraída, estava previsto colocar-se um pouco melhor. Mas, na segunda volta já tinha corrigido, progredindo bem. Na última, colocou-se em posição de poder discutir os 10 primeiros lugares. Foi prejudicada na última boia, sendo bloqueada pela nadadora chinesa [Yawen Hou, que foi oitava], perdendo o sétimo posto que ocupava na altura”, explicou Daniel Viegas.

Angélica André ainda vai disputar a prova de 25 quilómetros dos Mundiais, na sexta-feira, depois dos 12.º e 19.º lugares nos 5 e 10 km, enquanto Rafael Gil (Sporting) e Tiago Campos (CN Rio Maior) já encerraram a participação na competição. Gil foi 28.º na distância mais curta e 42.º nos 10, enquanto Campos foi 38.º e 49.º, respetivamente.