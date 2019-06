Angela Merkel volta a sofrer episódio de tremores em cerimónia oficial

A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou a apresentar tremores nas mãos e pernas, durante uma cerimónia oficial realizada hoje de manhã, incidente que aconteceu nove dias depois de um episódio semelhante, explicado na altura com uma desidratação.

Merkel estava na sede da presidência alemã para assistir à cerimónia de saída do cargo da ex-ministra da Justiça Katharina Barley, que irá para Bruxelas, e tomada de posse da sua sucessora, Christine Lambrecht.

Nas imagens divulgadas pelas televisões alemãs, é possível ver a chanceler alemã, que cumpre 65 anos a 17 de julho próximo, a tentar conter os tremores e a rejeitar um copo de água oferecido por um assistente.

O episódio, que desta vez durou cerca de dois minutos, aconteceu num momento em que a chanceler está ao lado do Presidente federal Frank-Walter Steinmeier e mostra Angela Merkel a cruzar os braços várias vezes para tentar controlar os tremores.

O tremor parou, no entanto, quando a chanceler pôde dar alguns passos.

Na semana passada, Angela Merkel tentou desvalorizar as especulações sobre o seu estado de saúde depois de um episódio semelhante ao desta manhã, quando foi vista a tentar controlar um tremor das mãos e pernas numa receção do Presidente da Ucrânia, Volodímir Zelenski, em Berlim.

As imagens da chanceler debaixo do Sol, com sinais de debilidade física e apertando repetidamente as mãos para tentar acalmar o tremor duraram cerca de meio minuto, enquanto tocava o hino alemão, mas converteram-se rapidamente em objeto de comentários de todos os meios de comunicação alemães.

“Estou bem, bebi pelo menos três copos de água, que parece que me estavam a fazer falta, e agora sinto-me de novo bem”, disse mais tarde a chanceler, atribuindo os tremores durante a cerimónia com Zelenski a um problema de desidratação.

A cerimónia conjunta com o Presidente ucraniano aconteceu ao ar livre, no pátio da chancelaria, mas hoje, a tomada de posse foi feita no interior do palácio de Bellevue.

A Alemanha atravessa uma onda de calor, com temperaturas na ordem dos 39 graus centígrados registadas em alguns pontos do país.

Angela Merkel deverá partir para o Japão daqui a algumas horas, para assistir ao encontro do G20 que se realiza em Osaca.

“Não há qualquer anulação de reuniões para hoje e amanhã [sexta-feira], a chanceler está bem e vai apanhar o avião para Osaca como previsto”, indicou a chancelaria à agência de notícias francesa AFP.

Angela Merkel já tinha ficado doente em 2014, quando sofreu uma baixa de tensão durante uma entrevista que obrigou a suspender o trabalho durante alguns minutos. Na altura, o episódio também foi explicado com uma desidratação.

À frente de uma coligação frágil, Merkel, que está no poder na Alemanha desde 2005, prevê retirar-se da política no final do seu mandato, o mais tardar em 2021.