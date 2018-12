Motores Andreas Mikkelsen com época abaixo das expetativas Por

A temporada de Andreas Mikkelsen no Campeonato do Mundo de Ralis de 2018 não esteve à altura das expetativas da Hyundai.

Na perspetiva do ‘número dois’ da equipa de Alzenau, Alain Penasse, o piloto norueguês esteve muito longe do tipo de performance realizada por Thierry Neuville, que venceu três provas e se manteve na disputa pelo título até à última prova da época.

Apesar desse desempenho Mikkelsen vai disputar integralmente as 14 provas do campeonato de 2019 ao lado de Neuville, mas Penasse diz que isso não é propriamente uma novidade, já que a Hyundai queria cumprir o contrato que tem com o escandinavo.

“Foi um ano duro para Andreas. E foi óbvio que não era o que esperávamos. Tivemos várias reuniões na última prova do campeonato e juntos encontramos um caminho melhor. Vamos ver em Monte Carlo se ele retirou algo destas conversas”, afirmou o responsável da equipa.

Andreas Mikkelsen aceita o facto d que tem de trabalhar mais em 2019: “É muito importante para mim voltar a uma boa forma. Vou trabalhar nisso com a equipa no próximo ano, por isso é importante que saía da espiral em que me encontro. Em cada rali procurei resolver os problemas para o seguinte. Acho que apenas preciso de um bom resultado para me sentir novamente relaxado. Talvez que esteja a pensar demasiado na minha condução”.