Motores Andreas Backmann na ‘pole’ do TCR em Barcelona e Francisco Mora em destaque Por

Andreas Backmann colocou o seu Hyundai i30N TCR na ‘pole position’ para a prova do TCR Europa em Barcelona, enquanto Francisco Mora esteve em destaque na qualificação do TCR Ibérico.

O sueco conseguiu apurar-se para a Qualificação 2 com o 12º e último tempo entre os 35 participantes (TCR Ibérico, TCR Europa e TCR Benelux), eliminando Nelson Panciatici por 500 centésimos de segundo.

No entanto, depois soube escolher o momento certo para atacar a ‘pole’ e destronar Josh Files por três décimos. Julien Briché (Peugeot 308) ressurgiu nas primeiras posições e fez a terceira volta mais rápida, à frente de Santiago Urrutia e dos irmãos Clairet.

Na sétima e oitava posições surge Tom Coronel e o impressionante estreante Jack Young, que conseguiu colocar o Renault Mégane RS na Q2 na sua primeira competição de TCR. Gilles Magnus e Daniel Lloyd classificaram-se em nono e décimo e vão dividir a primeira linha da grelha da corrida 2 de domingo.

Francisco Mora destacou-se entre os pilotos que discutem o TCR Ibérico, ao conseguir, na Q1, o 17º tempo absoluto, ficando a poucos décimos de passar à Q2 (12 pilotos mais rápidos), no grupo de oito pilotos situados no segundo 14. Nessa mesma Q1, com o piso da pista muito húmido, Robin Vaks (Honda Civic Type R) foi 19º , Evgeni Leonov (CUPRA) 30º, Mattias Vahtel (Honda Civic Typre R) 32º e Gustavo Moura (Audi RS 3 LMS) o 34º.

Resultado da qualificação

1º Andreas Backman (Hyundai) 2m12,123s

2º Josh Files (Hyundai) 2m12,488s

3º Julien Briché (Peugeot) 2m12,734s

4º Santiago Urrutia (Audi) 2m12,896s

5º Jimmy Clairet (Peugeot) 2m13,334s

0 PARTILHAS Partilhar Twitar