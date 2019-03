Motociclismo Andrea Dovizioso inicia época de MotoGP a ganhar e Miguel Oliveira é 17º Por

Foi quase ao ‘photo-finish’ que Andrea Dovizioso venceu o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, que hoje marcou o começo da temporada da disciplina. Uma prova onde Miguel Oliveira se estreou com um 17º lugar

A prova foi bastante equilibrada na frente, com um quarteto que se manteve ao longo da corrida, formado por Dovizioso, Marc Marquez, Alex Rins e Cal Crutchlow.

Os quatro pilotos trocaram várias vezes de posição, sendo que o italiano e os dois espanhóis chegaram a liderar, com Andrea Dovizioso e o Campeão do Mundo a ficarem a discutir o triunfo nas últimas voltas, deixando Rins e Crutchlow a discutirem o último lugar do pódio.

Uma manobra do tipo ‘tesoura’ a poucas voltas do final permitiu a Dovizioso levar a melhor sobre Marquez, mas poucas centésimas de segundo separaram o italiano da Ducati do espanhol da Honda, enquanto Carl Crutchlow fechou o pódio

Alex Rins, na melhor das Suzuki, e Valentino Rossi, na melhor das Yamaha, fecharam o top cinco, numa prova onde durante muito tempo Miguel Oliveira figurou como melhor representante da KTM, na 13ª posição. O piloto português da Tech3 bem desejava terminar nos pontos, mas na fase final não conseguiu manter o ritmo e perdeu posições para Pol Espargaró, Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Johann Zarco.

Classificação final

1º Andrea Dovizioso (Ducati) 42m36,902s

2º Marc Marquez (Honda) + 0,023s

3º Cal Crutchlow (Honda) + 0,320s

4º Alex Rins (Suzuki) + 0,457s

5º Valentino Rossi (Yamaha) + 0,600s

6º Danilo Petrucci (Ducati) + 2,320s

7º Maverick Viñales (Yamaha) + 2,481s

8º Joan Mir (Suzuki) + 5,088s

9º Takaaki Nakagami (Honda) + 7,406s

10º Aleix Espargaró (Aprilia) + 9,636s

…

17º Miguel Oliveira (KTM) + 16,377s