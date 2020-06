Nas Notícias “André Ventura privilegia hobbie de youtuber ao trabalho parlamentar” Por

Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, elenca lista das ausências de André Ventura em comissões parlamentares sobre Saúde, onde se discutiu a pandemia da covid-19. E acusa o deputado do Chega de “privilegiar o hobbie de youtuber”, numa alusão aos vídeos partilhados naquele site. Veja o vídeo.

O modo como o Governo enfrentou a pandemia não será alvo de análise em comissão de inquérito, tal como pretendia o Chega, que viu chumbada uma proposta nesse sentido.

A justificação dos partidos para votar contra a iniciativa de André Ventura prende-se com a redundância da iniciativa, uma vez que já foi aprovada uma comissão eventual.

O Bloco de Esquerda atacou André Ventura, enumerando as ausências do deputado em comissões em que esteve em análise a covid-19.

“As competências de fiscalização da ação do Governo são permanentes, na Assembleia da República, mesmo quando o senhor deputado falta aos trabalhos parlamentares.Ela existe. Mesmo quando o senhor deputado não aparece nas comissões, essas comissões fazem essa fiscalização”, referiu Moisés Ferreira.

Por isso, prosseguiu, “não vale a pena tentar criar mais uma comissão – à qual provavelmente vai faltar – para fazer aquilo que como parlamentar já deveria fazer”.

Moisés Ferreira enumerou as ausências de André Ventura, quando o Parlamento analisou as estratégias para a pandemia.

A 10 março, no início da pandemia, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esteve na Assembleia da República a prestar esclarecimentos.

No dia seguinte, a ministra Marta Temido também esteve no Parlamento, regressando a 20 de maio, com a covid-19 como tema. André Ventura faltou a todas elas.

“Nós sabemos que não é defeito, é feitio. O senhor deputado privilegia o seu hobbie de youtuber, em vez do seu trabalho como parlamentar, na Assembleia da República”, acusou.

Veja o vídeo:

Moisés Ferreira desfaz hipocrisia de André Ventura



🔥 Deputado do Chega faltou a reuniões sobre COVID 19 na Comissão de Saúde



🔥 André Ventura tem mais faltas do que presenças em reuniões de Comissão



🔥 André Ventura privilegia hobbie de youtuber em vez do trabalho parlamentar pic.twitter.com/9BaObrcK9o — Bloco de Esquerda (@EsquerdaNet) 18 de junho de 2020

André Ventura respondeu a Moisés Ferreira, dirigindo-se a Catarina Martins, de forma irónica. Mas a coordenadora do Bloco não estava presente no hemiciclo.