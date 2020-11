Nas Notícias André Ventura multado em 438 euros por discriminar ciganos Por

O líder do Chega e candidato a Presidente da República foi multado pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) e vai ter de pagar 438,81 euros, segundo avança a agência Lusa. Em causa, uma publicação de André Ventura nas redes sociais, onde discriminou pessoas de etnia cigana.

“A verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de ‘outras coisas’ que não o seu próprio trabalho. Enquanto não percebermos que há aqui um problema estrutural de subsidiodependência e de não integração deliberada, ele continuará a crescer descontroladamente”, escreveu André Ventura, num post divulgado no Facebook no dia 21 de agosto.

A publicação do líder do Chega e deputado único do partido levou a um processo por discriminação por origem étnica, depois de uma queixa da associação Letras Nómadas, que se dedica à dinamização das comunidades ciganas.

A agência Lusa, que teve acesso à decisão da CICDR, revela que André Ventura “praticou uma contraordenação, punível com coima”.

O candidato presidenciais ainda poderá ser ouvido, mas pode também optar por deixar o processo para o Ministério Público, que decidirá, por seu turno, se avança com uma acusação, sendo que Ventura incorrerá num crime de discriminação racial, com pena máxima de cinco anos de prisão.

Refira-se que André Ventura tem sido veemente nas críticas às pessoas de etnia cigana, acusando-as de incumprimentos fiscais e de serem beneficiários de subsídios estatais.

A postura do deputado do Chega relativamente àquelas comunidades tem suscitado reações negativas dos restantes partidos.