“André Ventura está nas eleições presidenciais para retirar votos ao PSD”

Marques Mendes defendeu que há “três eleições” dentro das eleições presidenciais de 24 de janeiro e apresentou uma teoria para a candidatura de André Ventura.

No comentário semanal para a SIC Notícias, o antigo presidente do PSD afirmou que o presidente do Chega, que chegou a ser eleito vereador de Loures pelos sociais-democratas, entrou na corrida a Belém para roubar votos… ao PSD.

“André Ventura não está a disputar a eleição contra Marcelo [Rebelo de Sousa], está para crescer o mais possível e retirar votos ao PSD”, argumentou.

De acordo com o ex-ministro, o líder do Chega está assim numa eleição à parte dentro das eleições presidenciais.

“Estas eleições presidenciais são atípicas, porque de alguma forma são três eleições dentro de uma só. Primeiro temos a eleição principal, para eleger o chefe de Estado. Aos olhos das pessoas, só há um candidato, Marcelo Rebelo de Sousa. A dúvida é se vai ter mais ou menos de 60 por cento”, começou por enquadrar.

Ventura está numa ‘outra’ eleição, concorrendo diretamente com Ana Gomes para “ficar em segundo lugar”.

“Não é tão importante para a Ana Gomes porque ela não vai criar um partido. Ficar em segundo lugar tem uma vantagem simbólica, mas é uma vitória que se esgota no dia da eleição. Já é diferente para André Ventura porque tem um partido. Ele joga muita coisa nesta eleição. André Ventura não está nesta eleição para ganhar a Presidência da República, mas para fazer um ensaio para as legislativas”, reforçou.

Há ainda uma outra eleição dentro destas presidenciais, segundo Marques Mendes: “Saber qual dos três candidatos à esquerda fica mais bem colocado”.

“Mas esta é uma questão mais para os comentadores do que para o povo”, complementou o comentador da SIC Notícias.

Depois de apresentar o “cenário curioso” das presidenciais de 24 de janeiro, o ex-presidente do PSD lembrou que o partido também ‘vai a votos’, no âmbito da teoria que tinha apresentado para a candidatura de André Ventura.

“O PSD não concorre, mas indiretamente tem interesse. Quantos mais votos André Ventura tiver, maior é o dano do PSD”, concluiu Marques Mendes.