Nas Notícias André Ventura “é um aldrabão”, “um dos mais corruptos da Assembleia”, diz Rita Blanco Por

Atriz reage mal a quem defende o deputado do Chega, acusando-o de ser “um dos mais corruptos da Assembleia”, que “vive num conflito de interesses diário”. Rita Blanco considera ainda André Ventura “é um aldrabão” e que “só é enganado quem quer”. Veja o vídeo.

Rita Blanco foi convidada de Rui Unas, no podcast ‘Maluco Beleza’, e já foram divulgados vídeos desta conversa, sendo que num deles fala sobre André Ventura.

A partir de uma brincadeira de Rui Unas, que destacou o facto de muita gente gostar de Rita Blanco, a convidada reagiu com uma piada: “O que me leva a crer que as pessoas não andam bem… E talvez por isso o Chega vá ter uma subida. Por amor de Deus, não façam isso”

Estava dado o mote. A atriz conta que se irritou com um taxista que defendia o líder do Chega e o facto de André Ventura “só dizer verdades”.

A reação da atriz foi irónica. “Oh, coitadinho… As verdades… Se ele é um dos mais corruptos da Assembleia, que vive num conflito de interesses diário…”, afirmou.

“Já sabemos que ele é um aldrabão. Só mente. E só é enganado quem quer. Só é enganado quem quer”, repete Rita Blanco.

“Se as pessoas não têm memória e querem voltar ao tempo do fascismo… Eh, pá… Deixem-me sossegadinha, que eu não faço mal a ninguém. Temos mesmo de evoluir. Estou desiludidíssima com os políticos, que ganharam uma distância tal, estão um pedestal e não têm ideia do que é não ter emprego, viver mal… Não perceberam que têm de virar o mundo”, realçou ainda.

A atriz estendeu as críticas à classe política: “Os políticos, que estão na Assembleia, não sabem o que é viver, o que é a vida real. As pessoas sofrem imenso. A grande maioria das pessoas sofre”.

“A última coisa que quero é viver numa ditadura (…). E viver melhor e em condições não é nada utópico. O que é utópico é que meia-dúzia de pessoas no mundo sejam muito ricas”.

Este excerto da entrevista a Rui Unas foi transportado para o Twitter, gerando uma onda de comentários.

Veja essa declaração de Rita Blanco sobre André Ventura: