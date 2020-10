Nas Notícias André Ventura “é um abutre político”, reage Paulo Pedroso Por

Paulo Pedroso, que integra a estrutura da campanha presidencial de Ana Gomes, classificou André Ventura, deputado do Chega e também candidato a Belém, como “um abutre político”.

Em entrevista ao Expresso, o ex-deputado socialista desvalorizou a manifestação convocada pelo Chega para este domingo, intitulada ‘Combate à pedofilia e à podridão do sistema político português’.

Uma manifestação que foi convocada logo após o anúncio de que Paulo Pedroso integrava a candidatura de Ana Gomes, numa alusão ao envolvimento do antigo porta-voz do PS no processo Casa Pia.

“Por mim, André Ventura pode continuar a falar sozinho”, garantiu Paulo Pedroso.

“Já o disse e reafirmo: Ventura é um abutre político. Publicidade é o que quer, não contem comigo para isso”, reforçou o ex-ministro socialista.

Ainda assim, numa entrevista à Rádio Observador, Paulo Pedroso assumiu que “é pessoalmente doloroso” ver a “extrema-direita a agitar o fantasma” do processo Casa Pia desde que regressou à vida política ativa, integrando a estrutura da campanha presidencial de Ana Gomes.

O antigo porta-voz do PS foi constituído arguido no processo Casa Pia, por abuso sexual de menores, tendo sido detido em plena Assembleia da República, durante a fase de inquérito.

Em 2006, na fase instrutória do processo, o Tribunal de Instrução Criminal considerou que não havia fundamento para Paulo Pedroso ser levado a julgamento.

O ex-deputado recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que lhe deu razão e condenou o Estado Português a indemnizar Paulo Pedroso em 68 555 euros.

No cartaz da manifestação convocada pelo Chega, para este domingo, em Lisboa, surgem as caras de Paulo Pedroso, José Sócrates, Armando Vara e Duarte Lima.