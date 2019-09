Motores André Rodrigues e Eric Steichen vencem Taça Yamaha 2019 Por

Luís Caseiro, na classe Open, e Alexandre Relvas, em Stock, foram os vencedores da corrida da Taça Yamaha YX1000R integrada na competição SSV da Baja TT de Idanha-a-Nova. Mas o troféu acabou por ir para André Rodrigues (Open) e Eric Steichen (Stock).

No evento da Escuderia de Castelo Branco, que foi a quinta e última etapa da competição dedicada ao modelo YXZ1000R, a luta foi intensa, decidindo-se os pilotos que vão representar Portugal na Super Final europeia desta Taça, que se vai realizar na Baka Portalegre 500.

Em Idanha-a-Nova Luís Caseiro voltou à competição e impôs-se na classe Open, diante de Fernando Pinheiro, que subiu ao pódio pela primeira vez esta temporada, e à dupla formada por pai e filho, José e Pedro Manescas.

Conseguindo ultrapassar diversas dificuldades o líder da classe Open, André Rodrigues, terminou em quinto lugar uma posição que lhe permitiu, todavia, obter a pontuação suficiente para se sagrar campeão da categoria.

“Ganhámos com a diferença de apenas um ponto. Felizmente apesar de todos os contratempos que tivemos, porque foi uma corrida bastante difícil, conseguimos vencer e estamos bastante felizes com esta vitória na Taça Yamaha que era essencial para nós”, declarou no final o novo campeão da classe Open.

Para Portalegre André Rodrigues diz que vai esperar para ver, embora preveja um evento “complicado porque não conhecemos os concorrentes que vão estar na prova. Como temos um carro não turbo as coisas complicam-se para o nosso lado. Mas, Portalegre é uma prova difícil e tudo pode acontecer”.

Já em Stock o francês Eric Steichen venceu quatro das cinco provas disputadas em 2019. Nesta última jornada diversos problemas não lhe permitiram que fosse além do terceiro lugar um resultado que não o impediu de conquistar o título de campeão da sua categoria.

“Trabalhei muito para chegar a este resultado e estou muito feliz por conquistar este título. Como esta era a última etapa a contar para a Taça da Europa fizemos algumas modificações e nem tudo funcionou como queríamos. Foi uma prova dura para mim, mas muito bonita e muito bem assinalada”, revelou o piloto gaulês.

Alexandre Relvas acompanhado de Vera Sá da Bandeira foi o vencedor desta prova na classe stock logo seguido da dupla formada pelos jovens João Franco e Pedro Inácio.